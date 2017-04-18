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﻿上市商會反對上市改革

2017-04-18 列印
　　立法會財經事務委員會今日將討論上市監管架構改革諮詢的進度報告，香港上市公司商會（下稱商會）重申反對該改革，並指近期證監會連番「叫停」創業板新股上市，反映當局已有機制可直接介入市場監管，因此毋須改變現行制度。

　　商會指，近期多隻新股因被證監會查詢而擱置上市，「雖然市場意見認為證監會此等做法有欠透明公允」，但亦證明當局已有機制可直接介入市場監管，因此毋須改變現行制度；又指要達到建議目的，可透過改善證監會與聯交所的工作關係、加強雙方溝通，毋須改變現時制度。

　　立法會金融服務界議員張華峰表示，財委會今天只討論初步分析建議，又稱不明白為何有人需要急於現時再次表態。
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