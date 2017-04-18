﻿內地首季經濟報捷 增長加快至6.9% 增速一年半高 遠高於全年目標

內地今年首季經濟增長報捷，增長提速至6.9%，遠高於中央定下全年增長6.5%的目標，並創一年半最高增速，表現勝預期。各項經濟數據指標如工業、投資、消費均大幅增長，加上上周外貿數據勁升，分析人士認為，經濟運行一改過去幾年持續不斷回落的態勢，經濟企穩回升跡象非常明顯。



然而有分析師預計，今年首季GDP增速可能已是今年的高位，仍為在中央嚴厲調控下，房產投資增速或放緩，儘管如此，全年經濟增速仍持穩，貨幣政策將堅持中性基調。



國內生產總值逾18萬億



今年第一季國內生產總值超過18萬億元人民幣，按年增長6.9%，去年第三季以來，連續兩季度都微升0.1%，亦高於總理李克強定下全年6.5%的經濟增長目標。



內地經濟數據三大指標全部均勝預期，當中社會消費品零售三月份增長10.9%，首季則增長10%；三月工業增加值按年增長7.6%，為2014年底以來最快，首季則增長6.8%。至於固定資產投資，首三個月亦出乎意料增速加快至9.2%，民間固定投資連續六個月加速。而首季房地產開發投資增速亦加快至9.1%。



國家統計局發言人毛盛勇表示，今年首季中國經濟延續了穩中向好的發展態勢，主要指標較預期佳，實現了良好開局，市場供求關係明顯改善，工業生產在加快，為整個經濟增長作出了巨大貢獻。但也要看到，國際環境仍然錯綜複雜，國內結構性矛盾還比較突出，鞏固持續向好態勢尚需進一步努力。



供求關係明顯改善



中國國際經濟交流中心研究員張永軍亦表示，整體數據都好於預期，投資、消費和外貿共同拉動一季度GDP，但考慮到目前拉動經濟的主要動力仍是投資，而投資的增長很大程度是依賴政府投資，能否持續有不確定性。惟他指出，三月消費好於預期，但整體收入增幅有限，消費進一步推動GDP的作用有限，因此開局良好的經濟走勢其可持續性仍有待觀察。



過份依賴政府投資



招商銀行資產管理部高級分析師劉東亮認為，內地宏觀數據十分亮眼，經濟回升勢頭表現強勁，貨幣政策預計仍將保持穩健中性，雖然未來經濟仍將是前高後低的表現，但暫時毋須過於擔心，經濟好轉勢頭有很大機在第二季延續，而美國加息後中國有可能再次上調操作利率。