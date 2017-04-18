﻿雄安概念股冷卻 A股120隻跌停板

雖然內地首季經濟增長優於預期，但A股市場昨天仍大吹淡風。受到雄安概念股及粵港澳概念股全線下跌拖累，內地股市昨天有120隻股份跌停板，是今年以來最多跌停板股份的交易日。



內地當局多番提醒投資者留意雄安概念股風險，上交所日前表示，關注雄安概念股可能存在過度投機炒作，並會重點監管異常交易。在官方施壓之下，雄安以至粵港澳概念股全線下挫，再加上早前熱炒的半新股亦有獲利回吐，滬深股市合計，有超過2200隻股份下跌，並有超過120隻股份跌停板，創下今年以收市計，跌停板股份數量最多的紀錄。



A股整體亦偏弱，上證綜指昨天最低見3199點，曾跌穿3200點關口，最後收市報3222點，跌0.7%。深證成指收市報10450點，跌幅同為0.7%。在港股休假期間，內地股市已連跌兩天，上證綜指期間累積跌幅已達1.6%。



有內地證券界人士認為，近期監管機構表明要嚴查股市異常資金，同時針對金融市場的反腐行動仍持續進行，令市場風聲鶴唳，A股後市仍有沽壓。



另一方面，雖然雄安概念股回落，但內地仍唱好雄安的發展。國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，建設雄安新區是中央疏解北京非首都功能、推進京津冀協同發展的重大戰略部署。隨着規劃即將出台，雄安新區的建設將產生強勁需求，提供很多創業及發展機會。而河北常務副省長袁桐利接受新華網訪問時稱，雄安新區在發展之餘，亦要加強監控，對規劃、土地、建設項目、戶籍人口、不動產交易都要有嚴格控制，防止借機炒作，確保市場平穩有序。