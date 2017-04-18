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﻿中興通訊首季多賺27.8%

2017-04-18 列印
　　中興通訊（763）早前與美國商務部達成和解協議之後，再有好消息，昨公佈今年第一季度業績，純利12.136億元（人民幣，下同），比去年同期升27.8%；每股盈利29分，升26.09%。營業收入上升17.78%至257億元，因運營商網絡及消費者業務同比增長所致。

　　報告指現時ICT（信息及通訊技術）行業發展蓬勃，人工智能、虛擬現實、5G、雲化、虛擬化、智慧城市等各種科技推陳出新，網絡流量保持快速增長，為電訊行業帶來新的市場發展機會。運營商網絡方面，第一季加強4G網絡室內覆蓋及深度覆蓋，積極推動5G發展，並加快數字化轉型步伐。
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