去年公司確認減值虧損合共人民幣3.32億元，主要來自海鈿兩條生產線升級以至法規上改革的不確定性，未知在取得新的藥品生產質量管理規範證書以及完成海西廠房重建工作後，銷售額能否回復以往水平。
由於銷售需求下降、海西廠房兩條生產線升級反而停止生產，收益及毛利大幅減退。停產前擴產及預先儲備相關產品存貨，惟若干重點產品仍供不應求。
歐聯賽事打得火熱，大量聲稱提供「必贏堅料」的賭波貼士專頁在網上乘勢而起！不少專頁近期轉攻年輕女性，以贏夠錢「買名牌、清卡數、歐洲遊」等作招徠，又找來猶如「網絡紅人」的美女拍片宣傳。有受害人踢爆，所謂貼...
2017-04-18
被喻為「反腐欽差」的中央巡視組，揭發有巡視專員違規受查，中紀委昨公佈，前巡視專員張化為涉嫌嚴重違紀，正接受組織審查，是首位下台中巡組組長。 中央紀委監察部網站昨公佈消息，表示中央巡視組前副部級巡視專員張化為，涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。 張化為曾任中紀委第五室主任、中央組織部第一企業金融巡視組副組長。中央二○一三年展開首輪巡視時，張擔任第十巡視組副組長，當年先後進駐中國人民大學、湖南省進行巡視；之後他相繼擔任中央第一巡視組副組長、第十一巡視組組長，進駐遼寧、國家體育總局、國企中國國電集團及大唐集團，期間揭發國家體育總局前副局長肖天、湖南政協前副主席童名謙、遼寧...
2017-04-18
美國發生社交網站facebook直播殺人事件，一名男子在俄亥俄州街頭與素未謀面的老翁搭訕後，鳴槍射擊對方頭部，並網上直播殺人過程，警方正追緝兇徒。 殺人疑犯是三十七歲非裔男子斯蒂芬斯，據悉他任職青少年身心輔導員工，而七十四歲死者古德溫 則與他素未謀面。 周日下午斯蒂芬斯在個人facebook進行直播，他一面驅車在克利夫蘭街道行駛，一邊喃喃自語：「找個人給我殺掉，就是這個老人。」 斯蒂芬斯下車後走向老翁古德溫與他交談，再拔槍指向老翁頭部，古德溫試圖反抗不果，一響槍聲後他倒臥血泊，斯蒂芬斯隨即登車離開。 斯蒂芬斯之後在專頁內，聲稱已槍殺另外十四人並棄屍一間廢屋內；又表示...
2017-04-18
多個屋苑連錄高價成交，祥益地產營業董事胡志偉表示，屯門南浪海灣2座高層C室，於3月放盤叫價580萬元，剛以575萬元成交，造價創屋苑兩房戶新高，單位實用540方呎，呎價10648元；原業主於12年以3...
2017-04-18
美股在復活節長周末後首個交易日早段回升，杜指初段曾升124點，見20577點。周末的地緣政治事件未見發展至威脅全球經濟增長，加上中國首季的經濟增長見加速，利好大市在淡靜市況下造好。 杜瓊斯工業平均指數其後曾見20561.81點，較上周四升108.56點；納斯達克指數早段曾見5836.55點，升31.4點。滙控美國預託證價格曾見63.28港元，較香港上周四收市價跌0.07港元；中移動美國預託證價格曾見83.88港元，較香港收市價跌1.06港元。 到今晨四時，杜指收報20636點，升183點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見63.11元，較香港收市價跌0.24...
2017-04-18
皇家馬德里近四次歐聯鬥拜仁慕尼黑悉數奏捷，包括上周八強首回合作客勝2:1，今晚次回合回師班拿貝球場勝望更濃，二點三倍主勝可捧。不過在上述四仗中，皇馬三次小勝一球兼開出入球細盤，今仗可補飛三球半「細」。 （有線61、64、201、203台周三凌晨2:45直播） 近年兩軍不時於歐聯交手，皇馬取得壓倒性優勢。該隊於一一至一二球季四強次回合主場勝2:1；一三至一四球季四強首回合地頭先勝1:0，次回合遠征再大數4:0；到上周八強首回合，他們又再反勝2:1，堪稱「殺仁機器」。再者，銀河艦隊射手C朗拿度於首回合梅開二度，打破歐聯六場入球荒，加上此子在剛輪西甲3:2勝希杭時又輪休養...
2017-04-18
印尼峇里島（Bali）是人氣度假勝地，其中Alila Villas Uluwatu度假村便帶給旅客嶄新體驗，因為這裏堅持可持續發展理念，除通過光、影為建築物營造氣氛，更把自然材料與環境完美融合，相當有...
2017-04-18
27歲醒目女陳瀅(Jeannie)，過往男友非富則貴，曾速擒賭王四房公子何猷亨、億元失婚人夫「九肚山方力申」劉德俊等。不過進擊女又點會停手！據悉，多年來好迷方力申嘅Jeannie，月前終於成功撻着37...
2017-04-18
一名肝衰竭女病人性命垂危之際，獲一名年輕女文員捐出活肝續命，事件彰顯無私大愛精神，令人動容。在這宗充滿正能量的新聞背後，亦顯露自願捐贈器官制度存在缺憾——即使有人願意死後捐出器官，但受家人反對，最終亦未能成事。 在女文員毅然捐出活肝救人之前，原本有一名腦幹死亡病人符合捐出屍肝，無奈因其家人反對，未能移植，反映在現行的捐贈制度下，即使自願者有心於身故後救人，但家人有最後決定權，受中國人「留全屍」的觀念影響，家人一旦反對捐贈，捐贈者的生前願望便無法落實。 港府宣傳自願捐贈器官多年，器官捐贈的登記數字依然偏低，不少垂危病人苦等器官續命，只靠加強宣傳以生命拯救生命的訊息，並不足夠，...
2017-04-18
昨日大摩憑「妙力之城」、「駿皇綵」及「新力威」贏三W，而為後駒建功的潘頓，則另贏葉廄「老友威威」，起孖兼成為騎師王。至於梁家俊、霍利時和潘明輝亦梅開二度，其中梁家俊策騎容廄「手到拿來」捧走獅子會盃。此...
2017-04-18