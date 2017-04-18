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﻿武夷藥業盈轉虧

2017-04-18 列印
　　武夷藥業（1889）去年位於海西工貿開發區廠房蒸氣主管道破裂，以及有生產線停產，令藥品銷售額大減，加上為生產設備重估之後的減值虧損3.32億元，令公司去年全年由盈轉虧，股東虧損3.96億元（人民幣，下同）。每股虧損20分，不派息。

　　去年公司確認減值虧損合共人民幣3.32億元，主要來自海鈿兩條生產線升級以至法規上改革的不確定性，未知在取得新的藥品生產質量管理規範證書以及完成海西廠房重建工作後，銷售額能否回復以往水平。

  由於銷售需求下降、海西廠房兩條生產線升級反而停止生產，收益及毛利大幅減退。停產前擴產及預先儲備相關產品存貨，惟若干重點產品仍供不應求。

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