﻿美匯觸100點邊緣 歐羅升見1.0651美元

國際油價周一走軟，紐約5月期油跌穿每桶53美元水位，美國頁岩油商不斷鑽油，引發市場憂慮今年美國油產激增，抵銷油組減產的作用。北韓再次試射導彈引發地區緊張局勢，資金走入避險資產，現貨金價曾升見每盎司1295美元。美匯走軟至100點邊緣，日圓曾升見108兌1美元的5個月新高，歐羅亦升1.0651美元。



紐約5月期油價昨日曾跌55美仙或1.03%，見每桶52.63美元；倫敦6月期油價亦曾跌58美仙或1.04%，見每桶55.31美元。



據追蹤油田活動的Baker Hughes顯示，美國上周的活躍鑽油台數目增加11個，至683個，是2015年4月以來新高，而連續13周增加活躍油台，是2011年以來最長增長期，儘管沙特阿拉伯能源部長法力赫周一指，油市正步向供求平衡之路，但美國鑽油活動持續增加，正侵蝕市場對油組減產的樂觀看法。



美國商品期貨交易委員會數字顯示，對沖基金截至上周二1周，連續兩周增加油價好倉數目。



美匯指數昨日走低，曾跌見100.00點，跌0.51%。



紐約6月期金周一升見每盎司1297.4美元，較上周四升8.9美元或0.69%。倫敦現金貨價在亞洲時段曾升9.93美元或0.77%，見每盎司1295.61美元，到歐洲早段升幅收窄至0.22%。金價上周累升2.5%，是6月以來最大單周升幅。



在北韓周日試射導彈失敗後，外電傳總統特朗普願意考慮包括突襲北韓的軍事行動，引發地緣政治風險上升，促使市場避險需求增加。



分析師指，鑒於市場避險需求高企，金價估計會繼續向上，短期可能衝破每盎司1300美元水位。



日圓昨日在亞洲時段曾升見108.13兌1美元（每百日圓兌7.188港元），是11月中以來新高，較上周五升0.47%；日圓升幅到美市初段收窄至0.06%。日圓今年以來兌美元亦累升7.2%。



東京瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文指，環繞北韓的局勢會否發展成軍事行動尚是未知之數，這些不明朗因素不斷擴大，令美匯跌向108.8日圓這個200天移動平均線以下。



「日圓先生」榊原英資重申，日圓兌美元年底前重回100水位，不足為奇。



歐羅昨日升0.31%，見1.0651美元（歐羅兌8.27港元）。



法國本周日（23日）舉行首輪總統選舉，成為市場關注的另一個地緣政治因素，壓抑歐羅近日走勢。