﻿IFC外望——孫泰藏擬7.7億發展東南亞

日本科網大亨孫正義的弟弟、當地手遊龍頭GungHo Online的創辦人孫泰藏，周一出席星展私人銀行在新加坡的活動時透露，已從日本移居新加坡。他又謂，打算未來5年投資1億美元（約7.77億港元）在東南亞。



憑著開發智能手機遊戲「龍族拼圖」（Puzzle & Dragons）而致富的孫泰藏表示，對日本的規管和教育制度感到不安，指日本的制度極度不利於培育創業家。他說，曾努力游說日本政府，弄一個監理沙盒來引進有創意的構想，但結果感到失望，稱為日本這個體制太龐大，動起來很慢，反而是新加坡，就連政府和監管機構都極具創意。



孫泰藏目前是槲寄生（Mistletoe）的行政總裁，Mistletoe的業務結合扶植初創、新創公司平台以及居間企業計劃。



東亞全線數碼化



東亞銀行（023）在應用金融科技方面屬先頭部隊銀行之一，多個領域都跑先同業，積極將全線分行數碼化。執行董事兼副行政總裁李民橋向本報表示，數碼轉型帶來明顯的成本效益，經手機或網上進行金融交易的成本較分行大減約97%，未來將進一步提升數碼渠道進行金融交易的比重。主領東亞香港業務的李民橋大力推動銀行服務數碼化發展，他重申將如期在今年內完成全線分行數碼化，目標將分行樓面面積減少約25%。數碼化令金融交易成本大降，經數碼渠道進行金融交易成本只是分行的3%。



據東亞的資料顯示，客戶經手機或網上進行每宗金融交易的成本，相當於經分行進行同類交易成本約3%，透過自動櫃員機（ATM）及電話中心進行金融交易的成本，則分別為分行成本的5%及28%。



去年東亞客戶透過數碼渠道進行的金融交易比重為20%，該行預計今年提升至25%，明年再進一步提升至30%。金融交易包括大部份不牽涉現鈔或票據的銀行交易，如轉帳、交費、股票及投資交易。



東亞總經理兼個人銀行處主管許文森補充說，將繼續致力推廣網上及手機交易以減低分行櫃位的需求。現時已有近70%分行完成數碼化，預計隨著分行全面數碼化使樓面面積減少約25%後，前線櫃枱服務人員效率亦有相約幅度的提升。在業務效益方面，已完成數碼化的分行，客戶增長及客戶存放資產方面均錄得雙位數的增幅。



高瞻