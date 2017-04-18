﻿市場簡訊

—尚乘集團（AMTD）引入新股東後，積極轉型成為以香港為基地的國際化投資銀行，主席蔡志堅接受本報訪問時透露，將會進軍東南亞市場，料今年內完成收購位於越南的投行及證券商，以引入當地企業到本港上市，並計劃最快明年分拆其投行業務到美國上市。現時AMTD投行業務佔總收入約40%。蔡志堅表示， AMTD銳意成為國際化的投行，除了香港，將會佈局於東南亞及美國市場。







—中國神華（1088）今年首季煤炭銷售量累計1.133億噸，增長22.49%；總售電量562.1億度，增長9.15%。3月份煤炭銷售量4170萬噸，下跌13.84%；總售電量208.3億度，增長10.45%。







—中信建投證券（6066）公佈，附屬中信建投基金管理公司旗下的專戶產品，於上周四下午2時半左右賣出中國平安（A股601318）及興業銀行（A股601166），導致兩隻股票在短時間內出現快速下跌。上海證券交易所目前已啟動對所涉帳戶的限制交易程序，限制期限擬為一個月。







—北韓再次試射導彈令地區局勢緊張，資金走入避險資產，加上上周美國出爐的零售銷售和消費物價指數疲弱，刺激日圓升見108兌1美元的5個月新高，每百日圓兌港元逼近7.2算。「日圓先生」原英資重申，日圓兌美元年底前重回100水位，不足為奇。



東京瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文指，環繞北韓的局勢會否發展成軍事行動尚是未知之數，這些不明朗因素不斷擴大，令美匯跌向108.8日圓這個200天移動平均線以下。



—洛陽欒川鉬業（3993）公佈，今年1月底與BHR簽署Tenke Fungurume礦區投資合作項目框架協議後，就BHR層面引入最終投資人，以及BHR間接投資TFM合計24%的權益，及該等投資的後續退出事宜開展合作。最終合作方對BHR現金出資安排，包括開非投資（香港）出資1.5億美元；漢唐鐵礦投資現金出資1.7億美元；Design Time公司出資5000萬美元；信銀（香港）出資一億美元。







—新華保險（1336）今年首季保險保費收入372.5億元人民幣，下跌20%。







—安東油田（3337）今年第一季新增定單約10.02億元（人民幣，下同），內地新增定單約4億元，海外新增定單約6億元。3月底手頭定單38.969億元。受市場回暖的影響，整體作業量大幅上升；第二季客戶增加資本開支將帶來新的項目機會。







—工信部通信發展司副司長陳立東對未來網絡發展提出了三點建議，一為加快構建訊息基礎設施；二為融合創新；三為加強國內外、學術與產業之間的溝通和合作。







—中綠（904）以4980萬元（人民幣，下同）出售在建工程項目（包括一幅阜陽市潁東區土地使用權及在建廠房）預期交易虧損500萬元。公司去年3月出售飲料業務後，建設項目已經暫停。







—紫金礦業（2899）擬向境外銀行申請貸款2680萬歐羅，期限不超過一年，由內地商業銀行出具融資性保函/備用信用證，並由公司為融資性保函/備用信用證提供反擔保；或者由本公司直接提供保證擔保。