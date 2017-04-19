﻿高盛業績遜預期 美股回軟挫113點

有賺錢機器稱號的華爾街大行高盛，首季債券收入下滑，業績亦遜預期，加上新出爐的經濟數據多差過預測，而英國首相文翠珊突然公佈提早於6月8日舉行大選後，英國股市跌逾2%，歐洲其他股市亦下跌，拖累周一大升的美股回軟。



杜瓊斯工業平均指數收報20523點，跌113點；納斯達克指數收報5849點，跌7點。滙控（005）美國預託證價格報62.47港元，較香港收市價升0.07港元；中移動美國預託證價格報83.77港元，較香港收市價升0.22港元。



歐洲的倫敦、巴黎和法蘭克福三大主要股市全線報跌，倫敦股市跌2.5%，法國和德國股市分別跌1.6%及0.9%。



IMF上調全球增長預測



高盛上季受交易收益疲弱拖累，截至3月底的首季錄得純利21.6億美元（約168億港元），按年增80%，每股盈利5.15美元，略低於市場預期的每股5.31美元；季內營業額按年增27%，至80.3億美元，亦少過預期。高盛期內的固定收益、貨幣及商品交易收入僅增16%至17億美元低於預期。



美銀在債券交易和投行收入增長推助下，首季純利按年大升44%，至43.5億美元（約339億港元），折合每股41美仙；季內總營業額按年升7%，至224.5億美元，兩者均勝過分析師預測的每股35美仙盈利和216億美元營業額預測。



國際貨幣基金組織（IMF）更新全球經濟前瞻，將今年全球增長預測上調至3.5%，較1月的預測高0.1個百分點，並維持明年增長預測在3.6%。IMF警告，正在浮現的保護主義力量可能削弱全球溫和增長的前景，同時對二戰之後的經濟秩序構成壓力。



另外，美國新出爐的3月份新屋動工率按月跌6.8%，至122萬間年率單位，是4個月新低，反映當地住屋建築正放緩。3月的建屋批准則按月升3.6%，至126萬間年率單位。聯儲局同日公佈的3月份工業生產按月升0.5%，當中公用事業錄得新高的8.6%按月升幅，工廠生產則按月跌0.4%。



恒指失兩萬四 滬港通淨流出



港股在長假期之後復市，恒生指數跌337點，收市報23924點，連24000點大關亦告失守，並創逾1個月收市新低。國企指數收市報10043點，險守1萬點水平，全日回落1.6%。港股跌勢相當全面，下跌股份超過1200隻，上升股份只有約300隻，但成交不算活躍，只有706億元。雄安以及粵港澳大灣區概念股早前掀起炒風，但官方隨即出招降溫，上交所日前更表明會嚴查相關的違規交易。在收緊監管的冷風之下，上證綜指跌0.8%，收市報3196點，深證成指收市報10411點，跌0.4%。A股氣氛全面轉冷，內地投資者亦無意來港「撈低」，滬港通南下渠道錄得淨流出1300萬元人民幣。