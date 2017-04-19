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﻿金發局倡引入低風險產品

2017-04-19 列印
　　金融發展局建議，本港引入三類相對風險較低的上市結構性產品，包括收益增值產品、參與型產品及保本產品，豐富本港上市結構性產品類型，並建議首步先引入貼現證書及紅利證書兩款非槓桿式投資型產品。

先引入貼現證書

        本港2015年聯交所結構性產品平均每日成交額為全球之冠，惟目前只有常規權證和牛熊證上市，均屬高風險、高回報的槓桿式產品，而且只與本港小部分藍籌和恒指掛鈎。

        港交所（388）上市科前主管、現任金發局成員狄勤思（Mark Dickens）表示，建議新引入的產品，相對地風險較低，適合追求溫和回報的投資者，相信新產品可吸引一批新的投資者參與，促進上市結構性產品市場的流動。
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