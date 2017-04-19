﻿華人文化入股CAA 拓娛樂體育版權業 發展中美跨境經理人業務

華人文化產業投資基金董事長黎瑞剛宣佈，入股全球最大經理人公司Creative Artists Agency（CAA），並與CAA共同組建合資公司CAA中國。黎瑞剛更會出任美國CAA董事。由於雙方有協議，具體投資金額和股權比例暫不對外公佈。



黎瑞剛有「中國梅鐸」之稱，亦是電視廣播（511）董事局副主席，他近年頻頻整合、併購文化產業公司，幾乎每次出手都是大手筆。去年華人文化便與美國電影公司華納兄弟共同成立旗艦影業（Flagship Entertainment），製作向全球市場發行的華語及英語電影。今次合作的CAA是一個娛樂產業公司，包括體育賽事運營、版權分銷、電子傳媒、娛樂項目融資、市場營銷等，當中以娛樂及體育經理人業務著稱，旗下擁有世界知名的導演、演員、歌手、運動員，包括史提芬史匹堡、湯告魯斯、碧昂絲、碧咸等。



旗下多名導明星運動員



黎瑞剛指，中國是全球第二大的文化娛樂產業大國，未來將與美國一起對全球娛樂產業產生舉足輕重的影響。合作可讓中國借鑒CAA在擴大產業規模、引入規範上的經驗，同時分享CAA的豐富資源。



CAA中國正式成立後，原本在中國辦公室的業務亦會併入，並在現有基礎上制定新戰略，進一步發展中美跨境藝人經理人業務，拓展在電影、電視、現場娛樂、體育、活動行銷等相關領域的業務佈局。



CAA的中國辦公室代理過不少中港台著名導演及演員，包括張藝謀、林志玲、甄子丹，並為超過75部中文電影進行整合、銷售或融資。過去兩年，CAA在中國便成功募集超過4億美元的電影製作資金。



CAA主席Richard Lovett表示，過去12年，公司一直致力於擔當荷里活通往中國市場的橋梁，利用豐富經驗和資源支援中國最優秀藝人及影視娛樂創作者的工作，並幫助國際優秀藝人進入中國市場發展。CAA中國將強化在電影、電視、品牌代言、市場行銷、體育、現場活動、數位化媒體等領域。



TVB轉型 將推網絡直播



被內地傳媒問及對TVB走下坡的看法，黎瑞剛回應指TVB正在轉型，之後將推出網絡直播業務，而過去一年TVB的OTT用戶量也穩步上升。內容製作上，TVB會和內地視頻網站愛奇藝、優酷、騰訊有戰略性合作。