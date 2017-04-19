﻿民行京分行造假 蘿蔔章騙客30億

正當內地刮趨監管風暴之際，民行（1988）再爆出以私售理財、填補票據造假窟窿，涉資30億元（人民幣，下同），案件引發市場震動。



民行北京分行昨確認，該行日前發現航天橋支行行長張穎有涉嫌違法行為，立即報案，張穎目前正接受警方調查，支行副行長肖野「失聯」，尚未歸案。受消息影響，民行H股昨收報7.9港元，跌2.8%，成交逾1.9億港元。據財新網稱，民行已成立工作組，協助警方調查，力爭盡快查明事實，維護資金安全。



據悉，民行有人涉嫌在某企業客戶的商業票據上，蓋了私刻的銀行承兌匯票公章，即「蘿蔔章」，該票據不斷轉貼現，直到兌付時刻，才被發現公章是假冒。民生有關人士說︰「這相當於客戶憑空套了30億貸款出來。當中可能涉嫌客戶與銀行內部人員的巨額利益輸送。」該行北京分行航天橋支行負責人為掩蓋30億元的票據窟窿，竟然給該企業客戶違規發放表外貸款，資金則來源於私人銀行的客戶資金。



航天橋支行行長張穎涉嫌偽造產品，並以產品「讓利」轉讓方式吸引該行私人銀行客戶，逾150名投資者因此買入「假」理財產品，涉案金額或高達30億元。《21世紀經濟報道》援引多名投資者提供的產品資料，涉案產品的形式上，屬於從其他投資者處受讓民行發行的尚未到期的理財產品，產品多以「非凡」系列XX期命名。有投資人士表示，張穎等工作人員向他們推薦該產品時稱，該產品保本保息，由於「原投資人急於回款，願意放棄利息，1年期產品原本年化收益率4.2%，還有半年到期，相當於年化8.4%的回報。」吸引存戶購買該產品。