﻿百麗傳444億私有化 管理層夥鼎暉聯手

百麗國際（1880）昨日開市前停牌，有傳內地私募基金鼎暉投資與百麗管理層研究將集團私有化，涉資約57億美元（約444.6億元），百麗對有關消息未有回應。百麗表示，將公佈根據收購及合併守則，屬於股價敏感的公告，百麗停牌前報5.27元，市值444億元。



市場分析認為，近年百麗的鞋類業務一直未見起色，女裝鞋品牌老化，管理層或趁估值低，私有化後進行大幅改革，預料純利連跌兩年的百麗可能獲提全面收購。外電引述消息人士指出，鼎暉方面正與百麗管理層研究將集團私有化，最快本周會有公佈。據聯交所資料顯示，目前百麗大股東鄧耀家族持有該集團約20%權益，主席兼首席執行官盛百椒則持有7.78%。



鼎暉於2002年成立，前身為中國國際金融的直接投資部，有股權投資蒙牛（2319）、融創（1918）及萬洲國際（288）等公司，鼎暉亦是百麗的長期投資者，早在百麗2007年上市前，已獲鼎暉兩度投資，其後鼎暉於2008年及2011年兩度減持股份。



近年內地電商大行其道，衝擊零售業，百麗在線下「跑馬圈地」所建立的核心優勢亦不堪一擊。儘管百麗早在2009年便自立門戶電商平台淘秀網，2010年銷售額錄得1000萬元人民幣。2011年再成立優購網力谷電商。不過，就如盛百椒所說，在電商業務一直「沒想明白」，長期用來清理過季鞋款，無法做到線上線下聯動效應，亦可能錯失通過天貓、京東轉型的黃金時期，而淪落到不得不靠關店止血的地步。



200萬起家 市值曾破千億



百麗曾經佔據內地女鞋半壁江山，從1992年投資200萬元成立的一家小廠，百麗逐步發展為市值一度超過千億元的上市公司，該集團發出2016年業績盈警，亦是上市10年首次錄得利潤下滑，按昨日停牌價計算，市值僅為444億元。