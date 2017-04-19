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﻿飛達多賺36% 谷孟國產能

2017-04-19 列印
  受惠孟加拉廠房投產，飛達（1100）去年純利7158.6萬元，按年升36.21%，每股盈利17.9仙，派末期息3仙。副主席兼董事總經理顏寶鈴表示，未來將繼續提升孟加拉廠房的產能，去年孟加拉產能達1900萬件，今年將增至2700萬件，目標明年再提升60%至4400萬件。

　　內地廠房一個月員工成本約700萬元，而孟加拉成本僅250萬元，成本僅為三分之一，但產能可達到內地廠房的雙倍。未來研發及高技術部門扎根深圳，目標維持員工數目最多800人，現有1400人，將以自然流失方式降低員工數目。旗下以Sanrio專營店為主的零售業務去年經營虧損638萬元，財務總監黎文星表示，會繼續關掉虧損的門店，或會將部份門店轉型至特賣場，並積極開拓網上銷售，去年營業額已倍增至1000萬元人民幣。
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