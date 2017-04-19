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﻿光大環保周五招股籌33億

2017-04-19 列印
  光大國際（257）旗下光大綠色環保（1257）將於本周五（21日）開招，招股價介乎5.18至5.9元，每手1000股，入場費5959.45元；預計5月8日掛牌。

　　光大綠色環保昨日舉行投資者推介會，本月21至27日公開招股。據初步招股文件披露，該公司擬發行5.6億股，集資最多33億元，其中40%將用於生物質管道研究；35%用於危險品排廢管道研究等。光大綠色環保去年6月曾經遞交上市申請，但之後宣告失效，要重新入表。該公司主要從事生物質原材料發電及供熱；危險廢物處理；以及光伏發電及風電業務。
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