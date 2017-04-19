﻿英突然提早大選 鎊匯曾急升1.61%

國際油價周二繼續走軟，紐約5月期油跌見每桶52.14美元，美國頁岩油商5月份的按月油產增幅預期為逾兩年來最大，引發市場憂慮將削弱油組減產以平衡供求的效果。美匯先升後軟，一度失守100點關口，英鎊在首相宣佈提早召開大選後，飆升逾1.6%，見1.2767美元；日圓曾跌見109兌1美元，其後倒升至108水位。



紐約5月期油價曾跌51美仙或0.97%，見11日新低的每桶52.14美元，到美市早段收復失地；倫敦6月期油亦跌1.08%，見每桶54.76美元，其後跌幅收窄至0.2%。美國政府的鑽油數據顯示，美國下月的頁岩油日產量預期會攀上519萬桶，其中最大的頁岩油區Permian的日產量估計會達到新高的236萬同桶。JBC能源的分析師指，美國能源情報署（EIA）估計下月綜合頁岩油日產量達到12.4萬桶，料會成為利淡油價的因素。其後有消息指，沙特阿拉伯2月出口降至每日695萬桶，是2015年5月以來新低，帶動油價回穩。



美匯指數周二先升後跌，到美市時段跌見99.782點，隔日跌0.51%。紐約6月期金周二跌見每盎司1283.2美元，隔日跌8.7美元或0.67%，到美市早段跌幅收窄至0.15%，見1290美元。倫敦現貨金價則反覆回升，歐市後段倒升5.49美元或0.43%，見每盎司1290.18美元。外電周一傳美國總統特朗普願意考慮包括突襲北韓的軍事行動，一度刺激金價當日曾升上每盎司1295.56美元。



英鎊昨日在歐洲中段曾飆升2.02美仙或1.61%，是1月以來最大單日升幅，見1.2767美元（英鎊兌9.9港元），是12月中以來新高。英國首相文翠珊突然宣佈提早在6月舉行大選，分析師指她此舉可能讓執政黨在國會獲得更多位席、更穩定的低位，減少未來的步向硬脫歐的機會。



日圓昨日先軟後升，早段曾跌見109.22兌1美元（每百日圓兌7.1港元），跌0.28%，其後在美市早段倒升0.28%，見108.61兌1美元（每百日圓兌7.14港元）。市場關注美國與日本的經濟貿易談判，以摸索一直主張保護主義的特朗普未來政策走向。