﻿IFC外望——創銀一姐卸任CEO惹聯想

獅子錢莊出身、又做過恒生（011）一姐嘅梁高美懿（圖）自2012年退休後，輾轉於2014年以退休之齡加盟創興銀行（1111），並身兼執董、副主席兼董事總經理多個職銜，之後喺2016年仲做埋CEO。創銀噚日話，由今日起梁太唔再做CEO，改由本為該行執董、副董事總經理兼替任行政總裁嘅宗建新接手CEO之位，呢個安排一啲都唔出奇，打從現年50歲嘅宗建新喺2015年由工銀亞洲轉投創銀，市場已預咗有此一着，話晒梁太終有一日都要真正退休㗎！



續約一年 唔似「埋班」



梁太喺呢個時候脫下CEO頂帽，難免令人猜想佢會否加入候任特首林鄭嘅新班子，事關梁太都有被傳可能喺下屆財爺嘅人選。



不過創銀通告講到明，佢會仍然帶著另外「三頂帽」，而是次職位調動，好讓梁太能夠專注於督導銀行的策略發展。



更重要玄機在於創銀嘅年報已披露，梁太與該行已續訂為期一年的服務協議，由今年2月至明年2月止，而且在新服務協議下，梁太獲加薪近10%至1280萬元，當然另有酌情花紅及其他福利。



睇嚟即使有機會，梁太亦無意轉投官場，至於會否加入行會就要拭目以待。講開梁太薪酬，去年佢薪金係1164.8萬元，比起前年少咗1000蚊，花紅就微增3%至380萬元，加埋其他福利和袍金，薪酬總額達1632.2萬元，略加1%。



基金名人陸東加盟投融長富



基金界名人陸東有新發展，投融長富集團（850）噚日公告天下，話請咗陸東做首席投資總監。投融長富旗下有一家擁有9號牌（資產管理）嘅附屬公司中港通資產管理，陸東自然順理成章做埋RO（負責人員）。講起陸東，韋琪真係「細細個就聽過呢個名喇」。佢做過瑞銀香港研究、策略及產品部主管，之前係保誠區域總監，早係1980年代已經係恒生銀行嘅投資主管，仲曾經6度獲得《亞洲貨幣》雜誌頒發「最佳策略員」獎項。



陸東喺2009年自立門戶創辦基金，舊年賣盤畀投資者沈嘉奕，但仍然留任投資總監。陸東以往喺大機構任職嘅時候，多數都係睇重磅股同埋宏觀市況，但去年就改變作風，專門炒細價股以至殼股，據聞去年仲賺咗唔少。



至於投融長富集團聽落比較陌生，公司主席李振軍喺內地經營互聯網金融，又做過廣告公司。李振軍原來早年仲做過記者，估唔到同韋琪都算係行家。



高瞻