﻿市場簡訊

—輝山乳業（6863）全體執董跳船，剩下大股東楊凱，與失聯的葛坤。輝山昨日發表公告指出，郭學研表示要專注於輝山企業對企業的分部；兼任首席財務官的蘇永海則表示，仍正從近期預約進行的心臟手術恢復，因健康理由辭任。此外，楊凱3月27日至4月5日期間，分五次累計減持逾9000萬股吉林九台農商行（6122）股份，持股由15.55%減至3.57%，套現4.2億港元。







—魏橋紡織（2698）發出通告，表示未能就聘請獨立核查機構之事，與核數師安永達成共識，安永已經呈辭，並由另一會計師行信永中和接替。有會計業人士認為，除非公司能夠澄清安永早前提出的疑問，否則不容易說服監管機構批准復牌。另一方面，魏橋紡織非執行董事張士平旗下的中國宏橋（1378），昨天宣佈終止收購深圳上市公司魯豐環保科技的股份，原因是該宗涉及約100億元人民幣的交易，未能符合中國證監會的細則及要求。







—海鑫集團（8409）昨日首日掛牌，高位曾見0.43元，較發售價0.27元升近60%，收市報0.305元，升13%，一手帳面賺350元。安領國際（8410）今日掛牌，超購15.32倍，以招股中間價0.32元定價，淨籌5600萬元。該股昨暗盤收報0.33元，升3.1%，每手帳面賺100元。中國新高教（2001）今日在主板掛牌，超購0.97倍，發售價為2.78元，一手中籤率100%，昨日暗盤價報2.78元，與招股價持平。







—再有內地銀行計劃來港上市，消息指，甘肅銀行擬集資約46.8億至54.6億港元，並已委任5間投資銀行為其保薦人。另外，北京菜籃子基金董事長兼總經理黃海表示，該集團現階段已完成債權融資75億元，不排除將來以A+H形式上市集資。







—昆明機牀（300）公佈，將於4月25日披露去年年度報告，年報披露後公司A股股票將自4月25日起連續停牌，此後不再交易。由於2014年及2015年已連續兩年虧損，2016年被實施退市風險警示。若2016年仍然虧損，公司將被實施暫停上市。







—保利文化（3636）宣佈，擬發行最多5920.93萬股H股，佔擴大後之發行股份總數約19.38%，集資約10.84億元。認購方為不超過十名合資格投資者，其中包括不超過五名關連人士。另外，公司擬增持北京拍賣35%股權及香港拍賣31.5%股權，代價共9.096億元人民幣。



—辰興發展（2286）以2.5億元人民幣（約2.825億港元），收購一幅位於中國海南省海口國家高新技術產業開發區藥谷工業園的地皮，總面積4.3795萬平方米。







—御藥堂（932）表示，正與配售代理就向獨立承配人配售可換股債券進行協商。







—中裕燃氣（3633）行政總裁呂小強表示，今年售氣量目標增加30至40%，而首季業績已錄得雙位數增長，較去年同期上升。今年發展重點以Harmony Gas旗下項目及增值服務為主。中裕燃氣會於2017年重點發展Harmony Gas 業務，為其做好上游燃氣的接駁，為21個擁有獨家經營權的項目興建管道至中石油的氣源。呂小強更表示未來三年會是公司業務高增長的階段。