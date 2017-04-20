﻿褐皮書：經濟溫和擴張 美股乏力續跌118點

市場觀望聯儲局發表《褐皮書》，以判斷美國經濟近期是否有放緩趨勢，美股早段呈窄幅上落。電腦服務龍頭IBM營業額連續20個季度倒退，早段股價曾跌逾6%，大摩上季業績理想，股價曾升逾4%。至今晨四時，杜指收報20404點，跌118點。



聯儲局今晨發表《褐皮書》，報告指出，美國國內經濟於過去數周持續以緩慢至溫和的步伐增長，就業市場持續緊張，對薪金有利好作用，但消費開支則表現參差。報告亦指出，通脹表現溫和。



對於整體經濟活動，製造業持續以緩慢至溫和的速度復甦，旅遊業大致回暖，能源相關行業有明顯的改善，農業表現則參差。至於就業及薪金方面，聯儲局指勞動市場仍然緊張，市場對於高技術勞工的需求增加，多數地區的低技術職位招聘出現較為困難的情況，薪金提升則有擴散的迹象。



杜指早段呈窄幅上落，至今晨四時收報20404點，跌118點；納斯達克指數報5863點，升13點。滙控（005）美國預託證價格報61.68港元，較香港收市價跌0.42港元；中移動（941）美國預託證價格報83.23港元，較香港收市價升0.03港元。



華爾街大行摩根士丹利首季純利按年大升74%，至18.4億美元，較分析師預期為佳，大摩股價早段曾升4.2%，至42.94美元。



大摩首季多賺74%



電腦服務龍頭IBM截至3月底的首財季，純利倒退13%，至17.5億美元（約137億港元），每股盈利1.85美元，扣除特殊項目後每股盈利2.38美元，較分析師預期的2.35元為高。IBM上季營業額按年跌近3%，至181.6億美元，低過預期的183.9億元，是5個季度以來，收入表現遜預期。雅虎上季業績轉虧為盈，截至3月底首季純利7.75億美元，扭轉去年首季的7.7億美元虧損。



港股方面，受到英國提前大選，以及法國即將在本周日大選的不明朗因素影響，加上內地A股跌勢未止，恒生指數昨日回落98點，收市報23825點，三連跌累積下跌488點，國企指數收市報9983點，創兩個月新低，全日跌60點，相當於0.6%的跌幅。港股仍屬「陰乾」局面，大市成交只有722億元。



港股陰乾 國指失守萬關



北水繼續乾涸，深港通南下方向昨天只錄得0.33億元人民幣的淨流入，是去年12月初深港通實施以來最少。港股昨天跌勢相當全面，有近950隻股份下跌，上升股只有500多隻。