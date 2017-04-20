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﻿證監諮詢加強券商網絡保安

2017-04-20 列印
　　證監會正草擬約20項券商提升基本網絡保安要求建議，包括要求客戶登入交易系統時，採用雙重認證（2FA），預計今季進行公眾諮詢。

  證監會指，近年「黑客」入侵證券戶口進行未授權交易愈來愈猖獗。過去18個月合共接獲約20宗黑客交易的舉報，涉及交易金額超過1.1億元，包括利用證券戶口將股價炒高拋售方式，炒作細價股圖利，有關案件警方仍在調查。入侵事件大部份均發生在券商戶口，因此考慮強制要求券商提升網絡保安。

　　證監強調，券商客戶只是在登入交易系統時，需要進行雙重認證，而非每次落盤都需要。證監會指，鑑於業界意見，現正與金管局溝通，傾向券商與銀行一致同步實行雙重認證。
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