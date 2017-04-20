﻿跨境資金流復常態 人行放寬結算限制 可不執行收付1︰1

人民幣匯價趨穩，內地跨境資金流向趨向正常，阻遏「走資」時期的「非常」措施亦功成身退，人行開始放寬跨境資金管制。路透社引述消息人士稱，人民銀行指，由上周起銀行可不再嚴格執行跨境人民幣結算收付1︰1的限制，由於非常措施打走資時，連正常的資金流動亦受限制，故新安排料有助保障企業正常跨境資金進出的安排。



早在今年1月中旬，市場傳出央行對部份銀行進行窗口指導，強調人民幣跨境流入流出的收付比例不能超過1︰1，即要量入為出，保持月度收付均衡。按這一臨時措施，如匯出1元，同時要匯入1元，未達要求的銀行，需暫停辦理跨境人民幣支付業務。



企業抱怨礙正常支付



消息人士表示，「人民銀行在上周會議上口頭表態，可適當放鬆跨境資金流動性管理，銀行可以不再嚴格執行（跨境收付）1︰1的限制」。有外資行交易員指出，1︰1的限制措施推出後，一直有企業抱怨，認為官方在打走資的同時，也限制了企業正常的跨境支付需求。他指出，由於外匯形勢仍然相當緊，內地對資本的流出控制還是很嚴格。



業內人士稱，「和之前外管局的口徑一樣，都強調要保障合法合規業務的跨境結算。」市場人士指出，綜恰當前形勢來看，跨境資金管理還有進一步放鬆的可能，比如內保外貸等政策的審批環節。



早在2014年6月，內地外儲達到歷史最高的3.99萬億美元。及後，受人民幣匯率下跌拖累，外儲也不斷縮水，至今年1月，外儲降至2.99萬億美元，錄得按月七連跌，和歷史高峰期相比，兩年半內，外儲縮水近1萬億美元。



外儲重上三萬億美元



面對去年內地金融動盪，內地全方位出招阻遏走資，包括禁止銀聯碌卡買投資類保險；封殺比特幣交易平台的炒作及轉移資金；加強對海外收購的資金審查，特別是限制房地產、酒店、影城、娛樂及體育俱樂部等的收購。



至今年2月，外儲已收復3萬億美元失地，至3月再升至3.009億美元，外儲連升兩個月，反映跨境資本流出壓力總體有所緩解。因此，跨境流動的管制也有鬆動跡象。



人幣信心增強匯價穩



國務院總理李克強日前表示，今年首季中國外貿大幅度增長，其中一個原因是市場對人民幣信心增強；因外界對人民幣匯率有穩定預期，才願意下更多的「長單」。中國將繼續保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人民幣兌美元中間價昨報6.8664，較上日升185點子。