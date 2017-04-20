﻿推六項減稅措施 助降成本谷增長

國務院總理李克強昨主持召開國務院常務會議，決定推出進一步減稅措施，持續推動實體經濟降成本，預計6項減稅措施實施後，有助全年再減輕各類市場主體稅負3800多億元（人民幣，下同）。



會議指出，按照《政府工作報告》部署，深化稅制改革、加強減稅力度，有利當前國內外環境複雜、不確定因素仍然較多的形勢，通過優化營商環境，鞏固經濟穩中向好勢頭。



會議決定，在一季度已出台降費2000億元措施的基礎上，再推出6項減稅舉措，包括繼續推進營改增，簡化增值稅稅率結構，由7月起將增值稅稅率由四檔減至17%、11%和6%三檔，並取消13%這一檔稅率；將受惠企業所得稅優惠的小型微利企業適用範圍擴大，由今年至後年將有關企業年應納稅所得額上限提高到50萬元，合資格企業所得減半計算應納稅所得額並按20%優惠稅率繳納企業所得稅。



提高科技型中小企業研發費用稅前加計扣除比例，由50%提高至75%，直至2019年底；在8個全面創新改革試驗地區和蘇州工業園區開展試點，從今年起，對創投企業投資種子期、初創期科技型企業的，可享按投資額70%抵扣應納稅所得額的優惠政策等。同時從7月起，將商業健康保險個人所得稅稅前扣除試點政策推至全國，對個人有關支出允許按每年最高2400元的限額予以稅前扣除。最後將去年底到期的部份稅收優惠政策延長至2019年底。6項措施全部到位後，加上全面推開營改增試點今年前4個月翹尾減收，預計全年將再減輕各類市場主體稅負3800多億元。