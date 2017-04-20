﻿新昌轉蝕27億 賣觀塘總部解困

新昌集團（404）去年遭沽空機構匿名分析狙擊，指非執行主席林卓延將有問題及無收入的發展項目注入新昌。新昌昨天公佈去年業績，由於物業大幅減值，全年勁蝕27.34億元。核數師更表示，由於出現多項爭議交易，無法對帳目表示意見，新昌股份將繼續停牌。



核數師羅兵咸的報告指出，以新昌現時的財務情況，可能無法符合若干貸款協議的要求。如果出現債務違約，新昌可能要即時償還48.5億元。因此，新昌能否持續經營，羅兵咸認為有重大疑問。



恐債務違約 持續經營存疑



新昌集團在2015年度錄得24.46億元盈利，去年業績大逆轉，主要是手上的內地地產項目大幅減值所致。當中單計內地發展中物業的減值撥備，便已帶來19.24億元的損失。再加上投資物業公充值減值虧損8.84億元，去年總共為新昌帶來28.08億元減值損失，令新昌業績大為走樣。新昌去年每股虧損48.9仙，不派末期息。



對於內地發展中物業錄得19.24億元減值撥備，新昌在業績報告中只表示，這是因為部份物業延遲發展、發展計劃潛在變動、預期售價減少所致。



匿名分析去年發出報告，指新昌旗下兩個位於佛山及瀋陽鬼城鐵嶺的項目閒置多年，據實地考察照片所見及衞星圖片顯示，現場雜草叢生，留下一遍爛尾樓。資料顯示，新昌是在2015年1月購入林卓延持有的佛山地皮，作價曾高達106億元，其後改為75億元，是當時新昌市值的3倍有多。



在昨天的業績報告之中，新昌指佛山項目的商場將會在今年6月底前試業，並會在第三季全面投入營運，其後再出售住宅。至於鐵嶺項目，則正尋求知名物業發展商聯手發展，或找投資者入股。



新昌集團昨天同時宣佈，與買方訂立臨時協議，以7.6億元出售位於九龍觀塘偉業街107至109號的物業。從出售事項獲得所得款項淨額約7.524億元，預期扣除開支後將獲得出售收益約1.824億元，擬用作一般營運資金。