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﻿交銀聘專家審核IPO工作

2017-04-20 列印
　　交銀國際已通過上市聆訊，據最新的申請文件披露，交銀國際亞洲早前因IPO保薦未有進行恰當盡職審查，被證監會譴責及罰款，該行特聘質量控制專家，內部審核每宗IPO的保薦工作質素，及由董事長譚岳衡親自坐鎮，直接監督風險管理及合規工作。該行同時撤換企業融資部門主管。

尚有一宗保薦被證監調查

　　文件披露，交銀國際亞洲仍有一宗保薦工作被證監會調查，涉及2010年上市的中國公司，當時該行擔任其聯席保薦人。翻查資料，該行當年曾為國泰君安國際（1788）、博士蛙（1698，2012年停牌至今）及三江精細化工（2198）擔任聯席保薦人。
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