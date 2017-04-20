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﻿亞洲雜貨三日累升80%

2017-04-20 列印
　　昨日有兩隻新股首日掛牌。教育股中國新高教（2001）股價一度「潛水」，最多曾跌1.4%，收市幸保不失，報2.78元，與上市價持平。至於在創業板掛牌的安領國際（8410），則最多升12.5%，收市報0.335元，較上市價0.32元升4.7%，每手帳面賺150元。

　　創業板半新股昨日逆市炒起。亞洲雜貨（8413）昨日升逾41%，收市報0.415元，升22%，上市三日累計升80%；同日上市的萬成環球（8309）亦升逾10%。早前上市半日就被停牌的駿傑（8188），亦獲資金追捧，昨日升11.4%，報0.88元。
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