﻿英通過大選議案 鎊匯回吐0.25%

美匯周三反彈，令金價從5個月高位回吐逾1%，現貨金跌見每盎司1273美元。國際油價則先升後軟，紐約5月期油在每桶52美元價位上落，油組承諾致力平衡市場供求，抵銷美國頁岩油商持續增產的負面影響。英鎊從周二的6個月高位回吐，低位見1.28美元；歐羅亦走軟見1.07美元。



紐約6月期金昨日跌見每盎司1275.4美元，隔日跌18.7美元或1.45%，是6周以來最大單日跌幅。倫敦現貨金價在歐市後段跌幅亦擴大至15.7美元或1.22%，見每盎司1273.9美元。金市分析師指，美匯昨日溫和回勇，對金價帶來壓力，但投資者仍看好金價調整後會重新邁向每盎司1300美元關口。



ETF證券的分析師阿諾德指，環繞股市和地緣政治的憂慮，將促使投資者繼續吸納黃金作為保險和防守資產。紐約5月期油價曾升24美仙或0.46%，見每桶52.65美元，到美市早段美國出爐上周庫存後，該油價的蒸發升幅，倒跌0.55%，見每桶52.12美元；倫敦6月期油亦先升後軟，早段曾升0.56%，見每桶55.2美元，歐市後段倒跌0.53%，見每桶54.6美元。



美國能源情報署（EIA）公佈，上周原油庫存減少103萬桶，至5.323億桶，跌幅較預期的140萬桶少，但上周的天然氣庫存卻增加154萬桶，是9周以來首見增加，抵銷原油庫存減少的好消息。



美匯昨日見回穩，高位見99.834點，隔日升0.34%。英鎊匯價昨日回吐0.25%，低位見1.2809美元（英鎊兌9.94港元），在國會通過大選日期後仍在日內低位附近徘徊，有分析指是英鎊前日升勢過急所致。英鎊於周二曾飆升2.71%，見1.2905美元（英鎊兌10.01港元）。



英國下議院昨晚表决通過6月8日大選的議案，美銀策略師沙爾馬指，提早大選料會給予英國政府更多時間，從而減少脫歐可能面對的風險，亦較少英鎊的尾部風險。德銀周二撤除所有看淡英鎊的交易，野村亦預期英鎊短期可能攀上1.32美元水位。



歐羅周三反覆偏軟，曾跌0.24%，見1.0704美元（歐羅兌8.31港元）。法國總統首輪投票將至，令歐羅在1.07美元水位窄幅上落。