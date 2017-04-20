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﻿斥30億入股鏈家 萬科涉足代理業

2017-04-20 列印
  「北上廣深」等內地一線城市的二手樓佔了樓市大比例的交易量，內地房企紛紛謀求入股房地產中介公司。《財新》昨報道，萬科（2202）確認已與北京鏈家集團簽訂增資協議，增資30億元（人民幣，下同），具體持股比例未有透露。萬科表示，看好鏈家集團的發展空間，萬科前年已與鏈家共組裝修公司「萬鏈」。

　　除了萬科之外，融創中國（1918）今年1月以26億元入股鏈家，持股6.25%。以此計算，鏈家估值416億元；融創早前表示，看好二手房市場的發展。

　　去年內地商品房總成交11萬億元，據鏈家統計，全國二手房交易額佔全部交易額41%，北京、上海二手房交易額比重超過70%。去年全國二手房總值245萬億元。

　　北京市場起家的鏈家，近兩年大舉擴張併購而進入上海、山東、廣州、大連、東北、成都等地區，迅速完成24個城市的業務佈局，共有5000家直營門店以及10萬名經紀。立足傳統的交易市場，發展線上線下渠道連接。
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