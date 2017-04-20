﻿IFC外望——公司名千奇百趣 創板有壽司有AV

今日韋琪同大家玩吓猜謎遊戲，睇吓大家單憑公司名稱估唔做到呢啲創業板公司做乜業務。第一間係叫做AV策劃推廣，日前先至申請喺創業板上市。大家千奇唔好心邪，一見到AV兩個英文字，就即刻諗咗係日本成人影片，其實呢間公司同日本成人影片一啲關係都冇，佢哋只係幫演唱會、展覽等活動做燈光及音響效果。AV策劃推廣由3兄弟一齊打理，包辦執董職位，連總經理個位都由其中一個執董嘅老婆做埋，一家人齊齊為公司出力。



第二間公司叫做1957，呢間其實係一間餐廳，旗下有四個自家品牌，包括竹壽司、安南越南餐廳等，另有特許經營品牌權八，同芒果樹。佢哋嘅餐廳大家可能都有聽過，而公司創辦人之一兼執董可能就更多人識，就係燈光設計大師關永權。不過，間公司究竟點解叫1957，申請文件冇講，可能係創辦人的出生年份掛。



第三間叫Cool Link，究竟有幾Cool？呢間其實係新加坡食品進出口商，而且有自家品牌銷售樽裝水，同罐頭食品。



財策師加薪跑贏大市



臨近5月份，又係一眾大學畢業生搵工嘅季節。如果想投身金融業，搵份人工高有前景嘅工作，就要參考吓Robert Half新鮮滾熱辣發表嘅2017年薪酬指南喇！



指南顯示，以中小企行頭嚟計，今年加薪幅度最高嘅財務和金融服務職位，係財務策劃分析師或業務經理，足足加薪11%。最低年薪都有48萬元，即閒閒哋4萬蚊一個月，最高年薪就有72萬元，係咪好吸引呢？



另外，經歷環球金融危機後，好多金融機構都縮皮，所以能夠幫到佢哋精簡程序同大削開支而為機構增值嘅職能，好似庫務會計總監呢類職位，加薪幅度自然好過人。據指南顯示，今年庫務會計總監嘅加薪幅度達一成，最低年薪超過132萬元。聽到呢度，相信各位畢業生可以循以上方向進發啦！



高瞻