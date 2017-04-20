﻿市場簡訊

—兗州煤業（1171）發盈喜，預計今年第一季度股東應佔淨利潤與上年同期相比，將增加5.8倍至6倍。上年同期錄淨利潤為2.475億元人民幣。



首季度盈利大幅提升，主要是由於受國家供給側結構性改革和煤炭行業去產能等政策因素影響，商品煤銷售價格按年大幅增長，同時受惠於新建礦井投入商業生產，自產煤銷量增加。







—六福（590）公佈，截至3月底止第四季度，整體同店銷售按年增長2%，是連跌12個季度後重回增長。其中黃金產品跌1%、珠寶首飾產品卻升11%。期內，港澳地區同店銷售按年增長1%，內地則升11%。至3月底，六福自營店共有199間、內地品牌店1296間及韓國品牌店1間。







—龍傑智能卡（2086）公佈，控股股東以每股2.66元，配售5319萬股，以協助該公司恢復公眾持股量。完成配售之後，控股股東的持股量，將由91.65%降至75%。







—麗珠醫藥（1513）公佈，以總代價45.52億元人民幣（約51.4億港元），出售附屬公司維星全部股權，公司將於今天復牌。







—國泰航空（293）3月份共載客285萬人次，跌3.7%，乘客運載率跌1.1個百分點至82.8%，運力上升0.3%。貨運持續暢旺，共載貨18.1萬噸，增15.4%，運載率上升7.3個百分點至70.3%，運力則升3.3%。







—互太紡織（1382）公佈，在復活節假期，連接該公司越南廠房入口的大道被村民堵住，因當地政府未能解決村民提出的訴求。該公司正與當地政府跟進事件，暫停越南廠房營運，目前越南廠房的產能約佔其銷售產量總額的10%。







—錢唐控股（1466）公佈，入股南韓飲品商Dellos 33%，總代價7920萬港元。以現金350萬元，以及按每股3.81元發行1986.88萬股代價股份償付。代價股發行價3.81元，溢價1.33%，代價股份相當於公司擴大後股本5.85%。







—財新網昨日指，泛海控股原董事、民生銀行（1988）原副行長趙品璋上周在機場被帶走接受調查。業內分析，趙品璋被查可能與內部風控不當有關，甚至可能與民行「官太俱樂部」有牽連。



日前，民行北京航天橋支行私售30億元人民幣假理財產品，以填補票據造假窟窿的大案曝光，航天橋支行行長張穎被警方帶走協助調查，副行長肖野仍在失聯狀態。有知情人士認為，由於趙品璋管了多年風險和信貸業務，最終會牽扯出多少人涉案實難以估計。







—內地傳媒報道，中國銀監會將會加強控制銀行業的風險。有地方金融監管人士稱，不只是中銀監，事實上「一行三會」都在全面加強監管，他又指，「金融亂象，有病就要醫」。報道引述商業銀行分行行長稱，銀行風險容忍度降低了，業務將愈來愈難做。他指，監管機構已經進駐部份銀行開始進行現場檢查，部份銀行已經做出相應的業務調整。







—瑞士證交所向瑞銀罰款200萬瑞郎（約1.56億港元），指其未及時發放股價敏感資料。