﻿恒指重上兩萬四關 美股止跌 杜指勁彈174點

美股杜指連續兩日跌逾百點後，今晨大幅反彈，杜指一度上升185點，其後升勢回順，至今晨四時收報20578點。新出爐的公司業績帶來部份支持，加上油價反彈，利好能源股表現。



杜瓊斯工業平均指數收市報20578點，升174點；納斯達克指數報5916點，升53點。滙控（005）美國預託證價格報62.29港元，較香港收市價升0.04港元；中移動（941）美國預託證價格報83.88港元，較香港收市價跌0.27港元。



杜指成份股之一的美國運通銀行，受惠信用卡會員增加開支，首季盈利勝預期，成為帶動杜指造好動力，而能源類股份亦升約1%。



新領失業救濟人數微增



美國勞工部公佈，上周新申領失業救濟人數按周增加1萬人，至24.4萬人，高於分析師預測的24萬人；續領失業救濟人數報197.9萬人，較市場預期的202.4萬人為少。分析師認為，這是臨近復活節假期出現的季節現象，整體而言勞工市場仍處於低失業率和健康狀態。同日出爐的3月份領先經濟指標報126.7，按月升0.4%，較分析師預測的0.2%升幅為高。



港股連跌三日累挫487點後，昨日高開後愈升愈多，在騰訊及友邦（1299）兩大重磅股帶動下，港股重越24000點大關，恒指以接近全日最高位24056點收市，升231點。國指亦重上10000點大關，收報10056點，升72點。不過，大市成交未見暢旺，全日僅錄得677.3億元。



大戶尾市掃貨 騰訊破頂



騰訊未受旗下微信宣佈關閉在蘋果手機上的微信公眾平台「打賞」及個人轉帳功能影響，昨日高開走低後愈升愈有，尾盤更獲神秘大戶斥資5900萬元，以236元掃入25萬股，U盤時段更飆升至236.6元，創上市新高，全日升2.8%，成交額達50.19億元。在騰訊帶動下，科網股亦落鑊，手遊股IGG（799）急升6.82%、金山軟件（3888）升5.02%、中軟國際（354）升3.92%、雲遊（484）更一度飆高近20%，收報10.08元，全日升14.8%。



此外，報道指蘋果今秋推三款新iPhone，以慶祝10周年，連日熱炒的手機設備股繼續衝高，前日晉身紅底股的瑞聲（2018）昨日先跌後升1.99%，曾見102.9元再創上市新高；舜宇光學（2382）亦曾見59.8元創上市新高，全日漲4.66%。



