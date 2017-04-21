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﻿公會倡提高積金供款率

2017-04-21 列印
  投資基金公會建議提高目前10%的強積金供款比率，加強市民退休準備。

退休金委員會主席陸劍平表示，任何可能性均可探討，望建議可引起社會討論。公會又建議，政府可以簡化強積金基金產品的審批程序，將現時負責審批的積金局及證監會，改為由一個監管機構負責，期望可節省成本，減少重複的工作，助進一步減低產品收費，以及提高投資者回報。

  投資基金公會更建議可考慮將深圳交易所、上海交易所，以及內地的中央證券託管機構納入積金局的相關核准名單，並會放寬投資限制。

　　基金公會主席柏智偉稱，現時強積金供款比例僅10%（但設計算月薪上限），或不足以滿足退休需要，建議分階段放寬強積金供款比例。
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