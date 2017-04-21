﻿中移首季賺248億 ARPU按季增長17% 流動電話客逾8.5億

中移動（941）昨日派發截至今年3月底止首季成績表，期內賺248億元（人民幣，下同），較去年同期增3.77%，略遜預期。該公司指出，在推進4G客戶增長的同時，亦着力提升4G客戶價值，期內流動電話客戶總數達8.56億戶，整體淨增客戶759萬，ARPU（每客月均消費）為58.5元，較前季增17%，4G客戶更增至5.68億戶，淨增3304萬戶。



中移動期內EBITDA（除息稅及攤銷前盈利）為671億元，按年增長3.07%。營運收入1840億元，按年增3.66%。而較受業內關注的通訊服務（即撇除手機銷售）收入，則按年升6.13%，至1609億元；受手機市場化銷售規模擴大等影響，終端銷售下滑，銷售產品收入為231億元，按年跌10.81%，首季盈利為248億元，升3.77%，略遜於高盛估計首季純利按年升5.8%的表現。



數據業務繼續高速增長，中移動於首季流動數據量較去年同期增長101%，手機數據用量（DOU）突破1000MB。由於OTT業務對語音業務替代作用加深，令總通話分鐘數較上年同期降7%。



今年首季，移動客戶平均每月每戶收入（ARPU）由上季的50元增至58.5元，按季增長17%。中移動指出，今年首季，堅持「提速、提質、定向」發展有線寬頻客戶和業務，持續完善有線寬頻產品服務體系，進一步提升業務品質和市場競爭力。期內固網寬頻用戶達8568萬戶，首季淨增806萬戶，ARPU穩步提升，至32.6元。中移動昨收報84.15元，升1.14%。



另一邊廂，騰訊（700）主席馬化騰昨日在2017中國「互聯網+」數字經濟峰會上表示，騰訊將有所為有所不為，未來最重要的定位，是提供雲計算、大數據及物聯網等基礎能力。簡而言之，他說︰「未來就是在雲端用人工智能處理大數據」。



騰訊谷雲端AI大數據



馬化騰指出，在中國企業轉型至數碼化、走向數碼經濟的過程中，騰訊將堅守其定位，並做好連接器的角色，持續投入人工智能（AI）及虛擬現實（VR）等新技術領域，把「互聯網+」上的核心能力——雲計算、大數據、定位服務（LBS）、AI、支付等發展出來。



馬化騰續稱，「互聯網+」過去都是與服務產業、與第三產業的結合，這符合發展規律。「互聯網+」從第三產業、到製造業再到農業。目前，新舊動能轉換的主戰場是製造業。他舉例，傳統行業三一集團利用雲計算與傳感器技術，實現工業設備運行的數據化管理，從設備製造商轉型綜合的工業設備服務商。而東航（670）則在「互聯網+航空」業務模式上進行創新，發展航空增值服務、出行集成服務、客戶資產變現等創新業務，引領航空企業傳統電商業務向移動互聯網化發展。