﻿有線三供五籌七億 永升包銷鄭家純等入主

擾攘多時的有線電視控股權變動，昨天終於塵埃落定，新世界發展（017）主席鄭家純，將會成為有線新大股東，原大股東九倉（004）將會淡出。有線通過供股及將債務資本化等一系列交易，將會取得逾7億元新資金，以及削減了3億元債務，等同財務狀況改善了10億元。由於股權重組需時，有線已向政府申請，將收費電視牌照的續期限期，延長至5月31日。



經營有線電視的上市公司有線寬頻（1097），昨天在港交所網站公佈股權重組計劃。有線寬頻將會以每3股供5股，集資7.04億元，供股價為0.21元，較有線收市價0.61元，大幅折讓近66%。



獲10億資金 申請延期續牌



有線大股東九倉表明不會供股，換言之，供股包銷商永升將會取得有線控制權，完成供股、債務資本化、股份分派之後，永升有機會取得有線逾五成股權。鄭家純個人持有永升31.5%股權，至於家族旗下的周大福企業，則持有永升14%，即是說，鄭家純直接及間接持有永升45.5%股權。



有線多年來持續虧損，令到九倉要「斬纜」離場。不過，根據昨天公佈的財務安排，有線一方面通過供股取得逾7億元資金。另一方面，九倉現時借給有線的4億元當中，有3億元將會資本化，即是按每股35.63仙的作價，兌換為有線股份。為了確保有線擁有足夠的流通股份，以維持上市地位，九倉或會把部份有線股份直接分派給九倉股東。



完成上述一連串交易之後，永升最多將會取得有線近五成八股權，視乎有多少有線股東願意供股，債務資本化以及股份分派的具體安排而定。股權易手的交易能否落實，還有待有線獨立股東批准。



永升董事會主席邱達昌表示，在整項交易完成後，永升會以有線寬頻為發展其媒體事業的平台，除發揮本港東方荷里活的人才優勢外，亦會大力拓展財經新聞內容，配合香港國際金融中心地位。