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﻿利福地產獲溢價4.6%提全購

2017-04-21 列印
　　利福國際（1212）上周披露將出售所持有之利福地產（2183）股份之後，昨日再公布相關詳情。由利福大股東劉鑾鴻持有的 Springboard，只會出售2095.57萬股股份（佔利福地產5%）予買家林榮濱，要約完成後，預期Springboard將仍持有利福地產約9.97%。林榮濱則與東興證券訂立協議，以利福地產作押記而獲得11.5億元融資。

　　通告指出，在中國從事物業發展的福州三盛投資創始人及總裁林榮濱，以代價12.93億元或相當於每股5.18元，向利福國際收購2.5億股利福地產股份，佔利福地產已發行股本59.56%，並按每股5.18元提出全購要約，較公司停牌前報價4.95元溢價4.65%。
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