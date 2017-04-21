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﻿遭廉署調查 羅馬股價挫14%

2017-04-21 列印
  羅馬集團（8072）昨日發公告，指廉政公署在周三於該公司位於香港灣仔的主要營業地點搜查。該公司又提供若干文件及記錄予廉政公署作調查之用。公告指，有一名董事正協助調查。受調查事件影響，羅馬集團股價急挫，昨日低見0.031元，全日收市跌幅達14.28%，收報0.036元，成交金額415.8萬元。

　　該公司董事認為，調查對公司並無重大不利影響，業務及營運維持正常。有關公告是由公司執行董事兼秘書余季華簽署，而非執行董事兼主席的陸紀仁。

　　另外，俊文寶石（8351）傍晚亦發公告，指執董陸紀仁因個人事務，辭任執行董事職務，並在即日生效。
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