﻿遭廉署調查 羅馬股價挫14%

不良美容院欺客手法層出不窮。海關派員到尖沙咀一間美容中心拘捕一名女美容師，指她涉手持疑似針筒物體，威嚇顧客購買一項昂貴美容療程。事件駭人聽聞，美容院「屈客」無所不用其極，亦反映《商品說明條例》未能遏止威嚇銷售手法。 美容院強逼客人預繳大筆療程費用，手法不外乎以下幾種：一是當客人到美容院接受療程時，使出「地獄式」推銷手法，長時間疲勞轟炸，直至客人就範；二是羞辱客人，批評身材樣貌，損害自尊心，達至推銷目的，甚至趁客人半裸或穿着浴袍時逼使簽單；三是用盡方法逼客人碌卡，有個案更私自拿走信用卡過數，才准離去。不過，持「利器」恫嚇消費者，還屬首次，反映美容業害群之馬變本加厲。 《商品說...

2017-04-21