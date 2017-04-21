﻿美油儲持續高企 油價無力彈倒跌

國際原油價格在周三大幅低收超過3%後，昨日曾反彈逾1%，惟升勢不能持久；主要產油國據報已就延長減產期限達成初步協議，但美國庫存持續企於紀錄高位，市場擔心供求失衡格局將難以扭轉。美匯雖偏軟，金價仍繼續在每盎司1278美元窄幅波動。歐羅昨日見回升見1.0778美元，英鎊亦見回穩至1.28美元水位。



紐約5月期油價昨日高開，並曾反彈1.05%，至每桶50.97美元，惟其後升勢無以為繼，一度倒跌0.36%或18美仙，報每桶50.26美元。倫敦6月期油價也先反彈後回落，曾升1.17%，隨後一度倒跌0.28%或15美仙，見每桶52.78美元。在周三，美英油價收市分別大跌3.76%和3.57%，均為連跌3日個交易日，分別挫至4月3日和3月30日以來收市低位。上述5月份紐約期油合約周四到期。更活躍的6月份期油合約昨曾跌10美仙，報每桶50.75美元。



油商表示，儘管主要產油國可能延長減產期限，但美國石油庫存持續企於紀錄高位附近，市場擔心全球石油供求失衡的格局將難以扭轉，令油價周四回升乏力。美國能源部公佈，上周的原油存貨減少100萬桶，至5.323億桶，但仍接近紀錄高位。金價方面，承接周二跌幅，倫敦現貨金價昨日曾見每盎司1277.17美元，隔日跌3.1美元或0.24%。紐約期金價曾跌5美元或0.39%，見每盎司1278.4美元。



匯市方面，歐羅兌美元匯價昨日回升，曾攀上1.0778美元（歐羅兌8.36港元），隔日升0.63%，為3月29日以來新高。匯商表示，法國本周日的總統選舉首輪投票逼近，淡友減少短倉挾高歐羅。反映美元兌6種主要貨幣比價的美匯指數昨日先升後回軟，低位曾見99.374，跌0.36%。



在周二尾段大升超過2%的英鎊匯價，昨日靠穩於1.28美元樓上，曾攀上1.2847美元（英鎊兌9.97港元），隔日升0.55%。英國首相文翠珊提早於6月大選的提議順利獲下議院通過，市場估計有助減低脫歐談判的不明朗前景，利好的英鎊短期走勢。