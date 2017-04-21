 Advertisement
  • 2017年4月21日 星期五
  • 29º
  • 81%
熱門： 葉繼歡城城擺酒捐肝聯合航空急症室加價

日報新聞 > 財經

﻿光大綠色環保招股 亞開行中投等捧場

2017-04-21 列印
  光大國際（257）分拆的光大綠色環保（1257）捲土重來，今日起開始招股。該公司引入5名基礎投資者，大部份有中資背景，包括亞洲開發銀行、中投公司、中國國有企業結構調整基金、矽谷惠銀、天堂矽谷，合共認購逾11億元股份，佔總集資額最多37.2%。光大國際行政總裁兼光大綠色環保主席陳小平指，希望將技術及營運管理經驗輸入這些發展中國家；預計未來兩年資本開支約80億元。

　　光大綠色環保發行5.6億股新股，招股價將介乎5.18至5.9元，每手1000股，入場費5959.45元，集資最多33億元；預計下月8日掛牌。市場消息指，該股國際配售已獲得足額認購。

　　另外，本地證券行富昌金融昨日上傳初步上市申請文件，擬於創業板上市，保薦人為浩德融資。外電報道指，中投公司、中石化（386）、中石油（857）等，將組建財團入股沙特阿美，成為這家全球最大IPO的基礎投資者。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd