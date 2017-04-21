﻿IFC外望——恒生下半年推聊天機械人服務

恒生（011）年內將引入多項金融科技，其零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺表示，計劃今年下半年推出兩項Chatbot（聊天機械人）服務，其中會在即時通訊平台推出恒生信用卡Lifestyle Chatbot，除為客戶選出合適的優惠外，還可為客戶訂枱食餐。她坦言，應用金融科技將令電話中心查詢服務需求減少，但該行不會因此裁員。



關穎嫺指出，為使客戶能體驗創新、更有效率、更方便的銀行和理財服務，該行將引入多方面的金融科技，包括計劃應用多項人工智能、生物認證及區塊鏈技術。



在人工智能方面，恒生會應用「機器學習」技術，包括自然語言處理、人工神經網絡演算法，以及客戶對話分析。數碼銀行主管杜琪滔指，該行應用的自然語言處理，在處理客戶查詢時，能明白客戶對話的前文後理，並能理解中英文混合及口語化的對話。



該行計劃下半年推出的兩項Chatbot服務就應用了自然語言處理及機器學習的技術，其中信用卡Lifestyle Chatbot，可讓客戶更方便查詢推廣優惠，Chatbot會在理解客戶的查詢過中作出分析，為客戶揀選出合適的優惠，同時可替客戶在餐廳訂枱，並即時知道是否成功訂枱。



樂視續「撲水」 傳售京物業



陷財困的內地網綜合企業樂視，繼續「撲水」以緩解資金緊張的問題，外電昨日報道，樂視計劃出售去年以約32.8億港元購入的北京物業。而早前承諾向樂視注資150億元人民幣的融創董事長孫宏斌，據了解已坐鎮樂視影業董事會。



路透社引述知情人士報道，樂視擬出售北京世茂國際中心「世茂工三」零售物業，總建築面積21.2萬平方米樂視接洽潛在買家已經有幾個月。樂視是於去年斥資4.2億美元（約32.8億港元）購入上述項目。報



樂視經營類似Netflix網上視頻平台業務起家，其後將業務擴大至周邊硬件產品以至高端的電動車開發，更計劃進軍美國市場，可說是近年內地擴張最快的科網公司之一，但亦由於拓展步伐過急，其創辦人兼行政總裁賈躍亭去年11月亦承認，公司正面對「大企業病」和現金緊絀的問題。



融創便承諾向樂視投資150億元人民幣，孫宏斌上月表示，當中中到位的資金達124億元。內地媒體引述工商資料發現，在重組方案出台之際，孫宏斌已出現在樂視影業董事會名單中。另外，融創亦派高層出任樂視網及樂視致新的董事會成員。



高瞻