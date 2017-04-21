﻿市場簡訊

—近期有中小型銀行提供長命按揭，讓55歲人士可借盡30年期按揭貸款，供樓供到85歲。不過，消息曝光後，即惹來金管局關注，向有關銀行了解情況，據悉涉事銀行已有所收斂，或是暫停以「85減」人齡來計算按揭年期，或是轉趨低調行事。金管局發言人接受本報查詢時表示，該局在日常監管工作中不時與銀行就不同議題溝通，並一直要求銀行審慎經營業務及妥善管理風險。







—中國恒大（3333）本周二至四連續3天回購股份，分別回購9536萬、6269萬，以及1411萬股，共涉及14.8735億元。該公司指出，自去年6月中以來，共回購4.087億股。







—香港寬頻（1310）截至今年2月底止，中期純利大跌66%，賺4603萬元，每股盈利為4.6仙，但中期息每股派0.22元，按年升10%。但該公司仍以「劈價」方式全力搶攻流動通訊業務。該公司行政總裁楊主光表示，其流動通訊服務收費一定會保持「最低價，最高數據用量」，更揚言若有競爭對手再減價，「佢一出我哋即日跟！」







—集美國際娛樂（1159）公佈大股東賣盤詳情，由內地旭和房地產開發執行董事顏旭及上海馬上飛揚計算機之天使投資人陳虹，分別持有80%及20%之Cosmic Leader（要約人），收購集美大股東林英樂等持有之3.69億股股份，佔65.04%，現金每股1.2元，總代價為4.43億元。集美昨復牌後跌10.5%，收市報5.91元。







—味千中國（538）公佈，今年首季度香港同店銷售較去年下跌5.1%，扣除增值稅後的中國同店銷售跌6.3%



—合景泰富（1813）公佈，3月預售額37.53億元人民幣，增長26.11%；總預售建築面積22.5萬平方米。







—新時代能源（166）供股只收到14份共24.928億股有效接納，佔供股總數約84.36%。供股認購不足，差額約佔總數約15.64%。新時代能源早前2供1，發29.55億股股份，供股價每股0.25元，集資約7.39億元。







—證監會指中國恒石（1197）股權高度集中，即使少量股份成交，股價亦可能大幅波動。證監會查訊發現，於4月6日有16名股東合共持有1.978億股，相當於19.78%。連同由四名大股東持有之7.6億股，相當於95.84%。只有約4156萬股（佔4.16%）由其他投資者持有。







—百奧家庭互動（2100）昨與騰訊互動娛樂達成戰略合作，就百奧擁有之西行紀知識產權，成立西行紀IP製作委員會，重點打造西行紀在影視化項目、遊戲授權、漫畫、周邊和文學等領域產品。







—證監會公佈，終身禁止中銀香港（2388）前僱員陳自力重投業界。陳自力因在2016年任職中銀香港一間分行銀行經理期間，數度由他獲編配的櫃員現金尾數箱中，偷取合共4萬元，於去年10月被東區裁判法院，裁定盜竊罪成，被判監兩個月







—大成糖業（3889）前獨立非執行董事高雲春因違反《董事的聲明及承諾》責任，上市委員會裁定屬違規而且情況嚴重，決定譴責高氏。