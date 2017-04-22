恒指高開86點，最多曾升133點，高見24190點，重上10天線水平，其後升幅收窄，午後更倒跌，最多跌65點，低見23991點，收市報24042點，跌14點，大市成交611億元。國企指數報10050點，跌6點。總結全周，恒指累跌219點或0.9%；國指全周累跌154點或1.5%。
騰訊早段創239.6元上市新高，但之後有回吐，收報236.4元，倒跌0.085%，成交40億元。
瑞聲科技(2018)則連升3日，收報106元再創新高，升3.6%，是表現最佳藍籌。
台泥每股3.6元私有化
有線寬頻(1097)宣布「三供五」，復牌早段低見0.46元，急跌24.6%，但後因為有線新老闆永升(亞洲)主席邱達昌表明，未來6年會投資35億元，有線尾市戲劇性倒升，全日股價最高見0.77元，收報0.71元，升16.4%，全日高低位波幅達67%。
台泥(1136)母企提出以3.6元私有化，股價升32.3%，收報3.44元，為表現最好港股。聯想集團(992)收報5.05元，上升1.6%；
耀才證券研究部總監植耀輝表示,下周法國大選，及北韓建軍節，地緣政治為市場增添不明朗因素，加上期指結算日及五一假期臨近，預計恒指下周在23800點至24000點拉鋸，但若北韓局勢有變，恒指或下試23400點。