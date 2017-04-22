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﻿聯通首季盈利增近八成

2017-04-22 列印
　　中國聯通（762）公佈截至3月底第一季業績，股東應佔盈利8.62億元（人民幣，下同），按年上升79.58%。期內，收入690.05億元，按年下跌1.9%。其中，服務收入614.26億元，按年升2.42%。首季EBITDA為209.75億元，按年升5%。

EBITDA按年升5%

　　今年首季移動出帳用戶淨增244.3萬戶，達到2.662億戶。移動出帳用戶ARPU為46.7元，比去年全年平均略有上升；其中4G用戶淨增1817.5萬戶，達到1.227億戶，4G用戶ARPU為73.9元。

　　聯通指，3月份，移動出帳用戶累計約2.66億戶，淨增64.1萬戶，其中，4G用戶累計約1.23億戶，淨增661.3萬戶，較2月558.4萬戶增長加快。固網業務方面，固網寬帶用戶累計7658.9萬戶，淨增35.7萬戶，本地電話用戶累計6493.8萬戶，淨流失40.8萬戶。
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