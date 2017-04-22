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﻿歐達禮續任證監會總裁

2017-04-22 列印
　　政府宣佈，歐達禮再被委任為證券及期貨事務監察委員會行政總裁，任期3年，由今年10月1日至2020年9月30日。政府發言人指，過去數年在歐達禮的領導下，證監會繼續致力透過持續改善規管制度、有效執法，以及積極參與國際性組織，使香港的市場維持穩健。

港交所研完善互聯互通

　　發言人稱，證監會亦積極推動各項利便市場發展的新措施，當中包括推出「滬港通」及「深港通」，以及落實香港分別與內地以及瑞士達成的基金互認安排，這些都有助鞏固香港國際金融中心的地位。

　　另一方面，港交所（388）表示，正研究完善「互聯互通」機制的假期交易安排，以便北向交易的投資者，可在香港假期的前一交易日正常賣出內地股票。不過，北向交易投資者當天則無法買入內地股票，因翌日假期香港銀行並不提供現金結算服務。
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