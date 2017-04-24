﻿建滔系擴玻璃紗廠 覆銅面板產量料增一成 智能產品帶起需求

LED燈、智能家居、智能汽車等產品興起，對覆銅面板及上游生產材料玻璃紗、玻璃布的需求上升，直接利好建滔化工（148）及建滔積層板（1888）。建滔化工主席張國榮指，為配合現時旺盛的材料需求，建滔在清遠擴建玻璃紗廠及玻璃布廠，預計今年覆銅面板產量將增加10%。



現時市場上玻璃紗及玻璃布供不應求，建滔積層板作為主要生產商自去年9月到今年首季已將兩者價格調升50%，帶動建滔化工生產的覆銅面板也漲價，利潤大增。食髓知味，建滔投資9億元在清遠擴建玻璃紗廠及玻璃布廠，預計玻璃紗廠今年年底投產，年產量將增加約4萬噸至14.64萬噸；玻璃布廠2018年2月投產，年產能將增加1.25億米至5.88億米。



新增產能為公司帶來垂直整合生產作用，剛好彌補去年的材料缺口，使整個產業鏈達到自給自足。現時建滔在覆銅面板業務的市場佔有率為14%，預計今年覆銅面板產量增加10%至660萬張可進一步鞏固其領導地位。



建滔化工今年3月22日斥資5922萬元增持536萬股國泰（293）至持有6.11%權益。就增持國泰一事上，張國榮指，多間大型基金包括威靈頓及富達均認同此次投資，自己亦與太古及國泰的高層見過面，認為國泰作為百年老店，服務質素高，貨運客源廣，去年虧損乃燃油對沖策略錯誤所致。



早前建滔化工以每股9.48元，較停牌前折讓約7.1%配售1.25億股建滔積層板股份，張國榮重申此次配股並非批新股，而是賣舊股，並無稀釋股價，減持主要是為增加市場流通量以應付來自基金界、銀行界投資者的需求。