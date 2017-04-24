﻿法大選極右呼聲高 恒指難守24000關

港股本周陸續有國企股公佈首季度業績，但對大市的重要性，反而不及外圍的政治及地緣因素重要。恒生指數上周險守24000點，但本周恐怕也難以守住這個大關。



法國大選要到今日中午才有結果，數個票站調查顯示，馬克龍得票率介乎百分之二十三至二十四，勒龐介乎百分之二十一點七至二十二點五。中間偏左的馬克龍及極右派瑪琳勒龐齊齊進身第二輪選戰的呼聲最高。倘國民陣線的瑪琳勒龐得票高，因她支持脫歐或重新商談有關條款，歐洲股市可能要大調整。



美股本周除外圍法國首輪總統選舉投票等地緣政治因素外，將繼續聚焦本身經濟數據和公司季度業績。



證券界相信，恒指可能要下試23700點左右，亦是3月中急升破位的裂口位。耀才證券研究部總監植耀輝表示法國大選對港股影響不大。他解釋法國大選分兩輪選舉，即第一輪候選人要過半數才沒有第二輪。法國大選從1965開始未有試過首輪便當選，故要在五月第二輪才會得知真正結果。表示大選對港股影響不大，他反倒表示關心北韓本月25號的北韓建軍節，若北韓有所動作，進行核試，則地緣政治為市場增添不明朗因素。他預期本周港股於23800至24500點間波動。板塊方面，由於市場未有方向，加上是業績季，故看好業績佳的個別股份。



美國本周出爐的重要經濟數據包括3月新屋銷售、耐用品定單，首季國內生產總值（GDP）預估、4月份消費信心指數等數據外圍有日本和歐洲央行舉行議席，估計繼續按兵不動，歐央行須留意會後記者會，會否有關於該央行開始討論退出寬鬆措施的相關言論。



出爐季度業績的大公司包括科網巨子Google母公司Alphabet、微軟、亞馬遜，能源巨擘埃克森美孚和雪佛龍，藥廠禮來、Biogen、Celgene，以及波音等。