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﻿周大福購澳能源企獲批

2017-04-24 列印
　　新世界集團大股東鄭家純家族私人公司周大福企業斥資逾40億澳元（235億港元），收購澳洲能源公司Alinta Energy的申請，已獲澳洲政府外國投資審核委員會批准，而早前長建購Duet亦獲批。

　　外電引述澳洲財長莫里森發言人昨日在電話訪問中透露，交易已獲FIRB批准，且附帶嚴格條件，但她沒有闡述詳情；莫里森是基於FIRB的意見，作出是否批准外來投資收購的決定。

　　另一方面，由長實地產（1113）、長江基建（1038）及電能實業（006）聯合收購在澳洲上市的能源企業DUET，上周五亦獲澳洲政府批准，價格為74億澳元（約435億港元）。
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