﻿BP洽與赫斯基交換資產

英國傳媒報道，英國石油正商討與赫斯基能源交換赫斯基旗下的加油站資產，價值約10億鎊，相當於99.6億元。《星期日泰晤士報》報道，英國石油是要減低對資本密集的重油開採項目，包括油砂等的投入，並增多在零售及天然氣業務比重。



由長和系主席李嘉誠私人及長和（001）持有的赫斯基石油，在加拿大溫哥華島以至安大略省一帶的加油站，則總共有500個之多，而且赫斯基石油也有投資開發油砂項目，正好是洽商交換資產的夥伴。



英國石油目前在加拿大共擁有三個油砂項目，全部位於亞爾伯特省，只有Sunrise油砂項目正在生產重油之中。而這個項目也是英國石油與赫斯基能源各佔五成的油砂田。