﻿長期護理保險 助抗認知障礙

按揭證券公司將於明年推出終身年金計劃，市民或對部署退休後生活有進一步認識。有保險公司看準退休人士的市場，推長期護理保險產品。當投保人確診患上嚴重認知障礙症（前稱老人癡呆症）或失去自理能力，便可每月獲賠償，應付日常開支及長期醫療費用。



AXA安盛首席壽險產品總監呂鳳珠表示，計劃協助客戶彌補老齡化過程中的保障缺口，紓緩他們及家人因長期護理所面對的各種壓力。



AXA計劃是受保人一旦確診喪失自理能力，賠償金額相當於投保額的100％。以一個55歲計劃退休的非吸煙男性為例，假設他每月保險賠償為1.5萬，每月供款約1851元，保費固定。該計劃沒有儲蓄成份，投保人即使年老仍身體健康，希望退保保單亦沒有任何現金價值，最低保障金額為每月8000元。



在供款的初期不幸患上嚴重認知障礙症或喪失自理能力，經醫生證實後就不需再供款。當中喪失自理能力是指永久無法獨立進行至少三項日常生活活動，如進食、如廁或沐浴等。



AXA考慮到照顧者的需要，照顧者可獲6個月的過度支援金，金額相等於主要每月保險賠償的50%。受保人的受養子女或父母所面對突發的財務壓力，可獲每月保險賠償，金額相等於每月保險賠償的25%，為期36個月。



產品在3月中推出，呂鳳珠表示，目前反應一般只收百多張單。她相信推出初期成績會慢一點，原因是市場對此類產品的接受能力仍低，期望透過教育及宣傳加強嚴重認知障礙症的了解，加上前線人員需要時間學習推銷產品。



內地去年出招限制內地人來港投保，呂鳳珠表示，倘有如「搬金磚」的大額保單是減少，但一般整體內地人投保數目在今年是穩步上揚。她認為，香港的保險公司對內地人有吸引力，主要是本港保險公司及法律較穩健，以及經紀的服務較佳。