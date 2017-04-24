﻿市場簡訊

—滙豐控股（005）宣佈，接獲非執行董事華爾士通知，昨日已向董事會呈辭，以專注發展其他事務，即時生效。因此，華爾士將不會在4月28日舉行的股東周年大會上尋求重選，他於2016年1月1日加入董事會。







—以飲食為主業的譽宴（1483）昨與奉向東訂立意向書，有意併購由奉向東持有逾四成八的格豐環保科技，透過注資獲取格豐控制性股權。格豐擁有靶向鍵合功能陶瓷納米材料專利技術，主營環境治理新材料和設備，承包包括水處理、土壤修復、大氣治理等方面在內的各項環保工程。公司解釋，收購可帶來更高回報及追加收入來源，有利並符合公司及其股東的整體利益。







—宏峰太平洋（8265）公佈配售1億股新股，每股配售價2.8元，較上周五收市價每股3.32元折讓約15.66%；配售所得款項為2.8億元。公司擬動用2000萬元作一般營運資金，餘下金額則用作發展電動汽車業務。







—去年11月才在A股上市的上海銀行昨公佈，去年錄得股東應佔純利143.04億元（人民幣，下同），按年增長10.04%；每股盈利2.61元，增長5.67%。上海銀行擬每股派末期息0.5元，及資本公積按每10股送3股。同時，公司擬在境內定向發行優先股不超過2億股，集資不超過200億元。西班牙桑坦德銀行持有該行6.48%權益。







—中國優質能源（1573）公佈，貴州優能就一項有關廣盛源未有支付老王沖煤礦尚未償付代價，及相關算定損害賠償約2520萬元（人民幣，下同）的申索勝訴。同一訴訟案在2015年，貴州一審法院則判決廣盛源勝訴，貴州優能須向其支付2520萬元賠償。公告稱，貴州省高院判決貴州優能勝訴，判定：貴州一審法院認定事實及法律應用有誤，故此撤銷貴州一審法院的判決；撤銷煤礦轉讓協議（及其補充協議）；作出判決後10日內廣盛源須向貴州優能退還煤礦收購款項840萬元，連同款項自2014年3月25日起按同期銀行貸款利率計算的利息。







—國際貨幣基金組織和世界銀行的春季會議上周六結束，閉幕聲明中，世界金融領袖並未嚴厲譴責貿易保護主義，只鼓勵各國避免推動「內部導向的政策」。