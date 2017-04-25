﻿渣打滙控外圍造好 法大選上「馬」 歐美股爆升

法國總統選舉首輪投票結果顯示，親歐中間派馬克龍以領先姿態，與主張脫歐的勒龐雙雙進入下月第二輪選舉，市場憧憬馬克龍能順利當選新一任總統，刺激歐美股市造好。杜指收市大升216點，報20763點；標普指數亦創出一個月新高。



受惠法國大選後的亢奮情緒，歐洲三大主要股市錄得顯著升幅，英國富時指數收報7264點，升幅逾2%；法國CAC指數一度升至5295點，創9年新高，收報5268點，升幅更達4%；至於德國DAX指數創歷來新高12428點，收12454點，升3.3%。受惠歐股熱烈的氣氛帶動，美股早段顯著造好，杜指曾升233點，高見20781點，至四時收報20763點，升216點；標普指數收報2374點，升25點，創逾一個月的新高。



杜指升216點 標普見高位



本港上市的兩家英資銀行昨日表現突出，渣打集團（2888）日內曾升3.88%，高見70.9元，收報70.65元，升3.52%，該行在倫敦中段曾升4.75%，見718.5便士，折合71.6港元。滙控（005）昨日曾升1.77%，高位見63.4港元，收市報63元，升1.12%；滙控美國預託證價格報63.62港元，較香港收市價升0.62港元；另一重磅股中移動（941）美國預託證價格報82.88港元，較香港收市價升0.08港元。



A股拖累 恒指微升97點



在法國首輪投票消除投資者對該國經濟和政治前景的不少憂慮之後，市場正期待總統特朗普周內宣佈的稅制改革。反映市場恐慌情緒的VIX指數昨日跌至4月4日以來最低的11.9點。



巴克萊的歐洲研究部主管瓦萊林稱，對於歐市周一的強烈升勢感到些少意外，因為這次的投票結果在意料之內，市場顯然是對歐洲能避過最壞情況感到鬆一口氣。



外圍股市報捷，但港股則受到內地股市表現欠佳的拖累，恒指收報24139點，升97點，相當於0.4%升幅。國企指數收報10107點，漲57點，相當於0.6%升幅。大市成交未見活躍，只有655億元。內地股市下跌，拖港股後腿，上證綜指跌1.4%，收市報3129點。投資者擔心監管機構打擊投機活動，令A股持續下跌。



藍籌股普遍向上，騰訊（700）曾見240元，再創新高，收市報238元，升0.7%。由長實地產（1113）、長江基建（1038）及電能實業（006）聯合收購在澳洲上市的能源企業DUET，上周五（21日）獲澳洲政府批准後，長和系昨齊造好，長和（001）升逾2%、電能升逾3%、長江基建（1038）更漲逾4%，成升幅最大藍籌。