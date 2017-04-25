﻿高官加盟受監管機構 銀監擬設三年冷河期 《證券法》修訂草案二審

金融監管風暴持續，外電消息稱，銀監會考慮要求體系內符合條件的官員，如果主動離職，須設有「過冷河」規避期。另一邊廂，中國《證券法》修訂草案昨提請全國人大常委會二審，新版修訂稿增加對證券違法行為的處罰程度，完善罰則，提高罰款額。草案也增加對操縱市場、內幕交易的打擊力度。



外電消息指，中國銀監會考慮要求體系內符合條件的官員，如果主動離職，需設有「過冷河」規避期，三年內不得在被監管機構內任職。銀監會正在擬定有關意見稿，最終細節仍待確認。



防借原有職位謀求便利



早在2015年，中證監已明文規定，處級或以上官員離職之後，3年內不得在被監管對象內部任職，當時，中證監官員「跳船」情況更加嚴重。銀監會最近三令五申加強監管問責，對於監管人員要重點檢查：離職監管人士到金融機構任職，是否存在公關嫌疑；是否利用原有工作關係，謀求監管機構取消或放鬆監管要求等。



自2013年下半年起，「一行三會」監管機構掀起離職潮，一批司局級、處級官員紛紛跳槽，到商業銀行、資產管理公司、互聯網金融機構任職。金融機構積極「招兵買馬」，招攬具有監管經驗的官員，希望借助其人脈資源、監管合規經驗等，以拓展業務。



大部份「下海」銀監會官員是按個人意願做出的選擇，薪資大幅提高，往往是最主要的理由。一般來說，中高級別的監管官員離職，都需要經過中組部的相關程序；對於基層官員離職，以往大多是雙方事先談妥即可。只有少數幾位的職位調整來自政府部門的安排，例如銀監會前任副主任周慕冰「空降」農行任董事長；以及銀監會政策法規部主任黃毅「過檔」建行副行長。



另外，針對近年資本市場的舉牌收購熱潮，中國《證券法》修訂草案的二審稿，強化持股達到5%投資者訊息披露義務，要求投資者公告增持股份的資金來源，同時入股逾5%後，禁售期由6個月延長為18個月。證券法修訂草案中，還要求披露上市公司擁有表決權的股份變動時間及方式；對違規增持的股份，在一定期限內不得行使表決權。



關於證券交易，草案二審稿要求擴大應予嚴格規範內幕知情人的範圍，增加操縱市場的情形；增加禁止利用未公開訊息進行證券交易的規定；進一步強化證券交易實名制的要求；禁止利用他人帳戶從事證券交易；規範上市公司停牌、復牌行為，防止上市公司濫用停牌、復牌，以免損害投資者合法權益。



再有前發審委涉偷步買股



針對證券違法違規的行為，在總結2015年股災的基礎上，草案修訂：增加中證監應當依法監測並防範、處置證券市場系統性風險；進一步發揮證券交易所一線自律管理職能；對涉嫌違法人員實施邊控（限制出入境）等措施，加強對證券違法行為的處罰力度，完善罰則，提高罰款數額。



上周被重罰4.99億元的馮小樹案再揪出「同黨」。據中證監昨天下達的處罰決定書，與中證監前發審委委員馮小樹同期的另一名委員江作良（現易方達基金高管），同樣在上市前突擊入股魚躍醫藥，上市後獲利1.06億元，目前尚未有處罰。